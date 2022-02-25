Париж готов при необходимости помочь обеспечить безопасность Зеленского

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Франция выразила готовность оказать содействие в обеспечении безопасности президента Украины Владимира Зеленского в случае необходимости, сообщил МИД Франции.

"Париж "примет необходимые меры" для того, чтобы обеспечить безопасность президента Украины Зеленского", - написал в пятницу в твиттере корреспондент газеты Le Figaro со ссылкой на главу ведомства Жан-Ива Ле Дриана.

При этом, по словам корреспондента, министр не стал вдаваться в какие-либо подробности, отметив лишь, что "Франция готова помочь в случае необходимости".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.