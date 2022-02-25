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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Зеленский призвал главу Еврокомиссии усилить давление на Россию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен усилить санкционное давление на Россию. Он написал об этом в твиттере.

По мнению Зеленского, Евросоюз исчерпал еще не все возможности по санкциям.

Одновременно он поблагодарил фон дер Ляйен за выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

В ночь на 25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз решил выделить Украине 1,2 млрд евро. Макрон также сказал, что по просьбе Зеленского позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал его немедленно остановить военную операцию против Украины, а также предложил ему начать переговоры с украинским президентом.

Ранее на этой неделе Евросоюз ввел ограничения на операции с ценными бумагами Банка России и правительства России, санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также "Агентства интернет-исследований" (которое называют "фабрикой троллей"). Под персональные санкции ЕС попали десятки парламентариев, высокопоставленных чиновников и сотрудников госкомпаний.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают возможность отключить Россию от SWIFT, но европейские страны пока на это не готовы. Министр экономики Франии Брюно Ле Мэр назвал отключение России от SWIFT крайним вариантом санкций.

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина Урсула фон дер Ляйен Франия Евросоюз США

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