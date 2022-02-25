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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных при захвате аэродрома под Киевом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о взятии аэродрома в пригороде Киева и о потере украинской стороной в ходе этой операции более 200 человек.

"При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что 24 февраля Вооруженными силы РФ провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

"В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы", - отметил представитель ведомства.

В Киеве на площади Шевченко развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель, где находятся российские военнослужащие, сообщил Конашенков. По его словам, таковы данные разведки.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина

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