Минобороны РФ сообщило о блокировке Киева с западной стороны

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что заблокировали Киев с западной стороны.

В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав столицу Украины с запада, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.

Конашенков также обвинил руководство Украины в попытках использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

"Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков также сообщил о захвате аэродрома Гостомель в пригороде Киева. По данным Минобороны РФ, при этом было уничтожено более 200 человек из состава специальных подразделений Украины.

Ранее в пятницу в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.