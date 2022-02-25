Кремль заявил о готовности направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции (России в Донбассе - ИФ) является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее в пятницу Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий на Украине.