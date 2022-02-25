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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Presidency of Ukraine/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий на Украине.

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"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский в пятницу на брифинге в Офисе президента.

В четверг утром Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские военные вывели из строя 118 военных объектов на Украине, сбили пять самолетов, а также взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Россия

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