Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Presidency of Ukraine/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий на Украине.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский в пятницу на брифинге в Офисе президента.

В четверг утром Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

В Минобороны РФ в пятницу сообщили, что российские военные вывели из строя 118 военных объектов на Украине, сбили пять самолетов, а также взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.