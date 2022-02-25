Зеленский заявил, что НАТО не готов принять Украину в альянс

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления республики в НАТО, и Киев не боится говорить о нейтральном статусе Украины.

"Мы остаемся наедине в защите нашего государства (...) Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся", - сказал Зеленский в своем видеообращении в ночь на пятницу.

Президент отметил, что "якобы Россия хочет говорить о нейтральном статусе Украины".

"Я говорю всем партнерам нашей страны - сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них, с нами ли они? Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс брать не готовы", - заявил Зеленский.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В Кремле настаивают, что на Украине идет не война, а спецоперация, цель которой - денацификация страны и демилитаризация в интересах безопасности России. На Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.