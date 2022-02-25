Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Путин заявил Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Украиной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России подробно информировал председателя КНР о причинах принятия решения признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику и провести специальную военную операцию, призванную уберечь мирное население от геноцида, а также обеспечить демилитаризацию и денацификацию украинского государства. Путин также отметил, что с учетом только что поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации".

"С общих позиций дана оценка текущей международной обстановки. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей плотной координации и взаимной поддержке в ООН и на других многосторонних площадках. Отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран. В этой связи лидеры акцентировали важность наращивания практического двустороннего сотрудничества, в том числе с учетом итогов своих переговоров 4 февраля в Пекине", - говорится в сообщении.

Путин поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с успешным проведением XXIV зимних Олимпийских игр и результатами национальной сборной, добавили в пресс-службе.

"Условлено продолжить тесные личные контакты", - сообщили в Кремле.

В целом, как отмечается в сообщении пресс-службы, "разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин и Путин обсудили по телефону Украину. Как отмечает агентство, председатель КНР высказался за урегулирование украинского кризиса путем переговоров.

Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД КНР и РФ Ван И и Сергея Лаврова. Китайский министр заявил российскому коллеге, что Пекин понимает обеспокоенности Москвы в области безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве со своей стороны сообщили, что Лавров и Ван И сошлись во мнении, что причиной кризиса стал поощряемый США отказ Киева от реализации Минских соглашений.

"Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН. Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Китай РФ Украина Владимир Путин Си Цзиньпин Владимир Зеленский

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ рассказали о деятельности диверсантов-националистов в украинской армии

FT сообщила о планах ЕС заморозить активы Путина и Лаврова

FT сообщила о планах ЕС заморозить активы Путина и Лаврова

Кремль заявил о готовности направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР при поддержке РФ движутся вглубь Украины по двум направлениям

Силы ДНР и ЛНР при поддержке РФ движутся вглубь Украины по двум направлениям
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о блокировке Киева с западной стороны

Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных при захвате аэродрома под Киевом

Военная операция на Украине

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

В ДНР сообщили о выпущенной по Донецку ракете "Точка-У"

Военная операция на Украине

Во Львове объявлена воздушная тревога

Военная операция на Украине

Источник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по Киеву

Источник в Минобороны заявил, что РФ не наносила ракетных ударов по Киеву
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код