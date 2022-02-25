Путин заявил Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Украиной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России подробно информировал председателя КНР о причинах принятия решения признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику и провести специальную военную операцию, призванную уберечь мирное население от геноцида, а также обеспечить демилитаризацию и денацификацию украинского государства. Путин также отметил, что с учетом только что поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации".

"С общих позиций дана оценка текущей международной обстановки. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей плотной координации и взаимной поддержке в ООН и на других многосторонних площадках. Отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран. В этой связи лидеры акцентировали важность наращивания практического двустороннего сотрудничества, в том числе с учетом итогов своих переговоров 4 февраля в Пекине", - говорится в сообщении.

Путин поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с успешным проведением XXIV зимних Олимпийских игр и результатами национальной сборной, добавили в пресс-службе.

"Условлено продолжить тесные личные контакты", - сообщили в Кремле.

В целом, как отмечается в сообщении пресс-службы, "разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин и Путин обсудили по телефону Украину. Как отмечает агентство, председатель КНР высказался за урегулирование украинского кризиса путем переговоров.

Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД КНР и РФ Ван И и Сергея Лаврова. Китайский министр заявил российскому коллеге, что Пекин понимает обеспокоенности Москвы в области безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве со своей стороны сообщили, что Лавров и Ван И сошлись во мнении, что причиной кризиса стал поощряемый США отказ Киева от реализации Минских соглашений.

"Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН. Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности", - отмечается в сообщении.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.