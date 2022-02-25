МИД РФ заявил о готовности в любой момент начать переговоры с Киевом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Работа над организацией переговоров с Киевом в Минске может начаться в любой момент, нужна готовность со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Также со своей стороны могу сказать, что действительно, такая работа может начаться в любое время", - сказала Захарова в пятницу на брифинге.

"Вопрос только в том, чтобы с той стороны, либо под влиянием Запада не началось вот это юление и вранье. И для того, чтобы сами эти представители киевского режима не начали друг друга же сейчас опровергать", - добавила представитель МИД.

Она добавила: "Они должны определиться: либо это переговоры соответствующие, либо это какие-то претензии к нашей стране".