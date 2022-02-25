Несколько зарубежных участников фестиваля Башмета покинули Сочи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - От участия в XV международном фестивале искусств Юрия Башмета отказались некоторые иностранные артисты, в программе фестиваля произошли изменениия, сообщила глава пресс-службы мероприятия Виктория Иванова.

Фестиваль проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.

"Все зарубежные участники, которые высказали пожелание вернуться в страны своего постоянного проживания, были оперативно возвращены домой", - сказала Иванова и заверила, что им помогли это сделать как можно быстрее.

"В связи с невозможностью прилета в Сочи Камерного ансамбля "Il Giardino Armonico" (Италия), в концерте 26 февраля будет выступать Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета с концертной программой "Вокруг света за 80 минут", - добавила она.

"Зарубежные участники, которые решили остаться на фестивале до его окончания, находятся в данный момент в Сочи и принимают участие в запланированных мероприятиях и проектах фестиваля", - заверила Иванова.

Московский Большой театр ранее сообщил, что перенес премьеру балета "Искусство фуги" хореографа-постановщика Алексея Ратманского "в связи с текущими событиями". "МК" сообщил, что Ратманский покинул Россию из-за начала операции на Украине.