Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Несколько зарубежных участников фестиваля Башмета покинули Сочи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - От участия в XV международном фестивале искусств Юрия Башмета отказались некоторые иностранные артисты, в программе фестиваля произошли изменениия, сообщила глава пресс-службы мероприятия Виктория Иванова.

Военная операция на Украине

Фестиваль проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.

"Все зарубежные участники, которые высказали пожелание вернуться в страны своего постоянного проживания, были оперативно возвращены домой", - сказала Иванова и заверила, что им помогли это сделать как можно быстрее.

"В связи с невозможностью прилета в Сочи Камерного ансамбля "Il Giardino Armonico" (Италия), в концерте 26 февраля будет выступать Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета с концертной программой "Вокруг света за 80 минут", - добавила она.

"Зарубежные участники, которые решили остаться на фестивале до его окончания, находятся в данный момент в Сочи и принимают участие в запланированных мероприятиях и проектах фестиваля", - заверила Иванова.

Московский Большой театр ранее сообщил, что перенес премьеру балета "Искусство фуги" хореографа-постановщика Алексея Ратманского "в связи с текущими событиями". "МК" сообщил, что Ратманский покинул Россию из-за начала операции на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Сочи Украина Юрий Башмет Италия Солисты Москвы

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

"Кинотавр" пройдёт в Сочи в сентябре

Умер актер Борис Невзоров

Умер актер Борис Невзоров
Умершие знаменитости

Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });