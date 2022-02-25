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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Боррель заявил, что третьего пакета санкций против РФ в ближайшие дни не будет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать в ближайшие дни введения третьего пакета санкций против России.

"Не ожидайте третьего пакета в ближайшие дни или часы", - приводят европейские СМИ слова Борреля.

Лидеры ЕС в ночь на пятницу согласовали новые "массивные и болезненные" санкции в отношении России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг РФ, ключевые государственные компании, сделает невозможной модернизацию НПЗ, остановит поставку авиазапчастей. Эти меры пока не опубликованы в Официальном журнале ЕС и потому не вступили в силу.

Евросоюз также принял решение ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Жозеп Боррель Евросоюз Россия

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