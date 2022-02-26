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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Главы МИД ЕС в воскресенье проведут виртуальное заседание по Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье проведут встречу в виртуальном формате, на которой собираются принять меры по поддержке Украины, заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС завтра в 18:00 (20:00 по Москве) для того, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины", - написал Боррель в твиттере.

По словам Борреля, в ходе встречи он предложит предоставить пакет чрезвычайной помощи украинским вооруженным силам.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель написал в твиттере, что Брюссель "будет способствовать поставкам военной помощи из Евросоюза на Украину".

ЕС Жозеп Боррель Украина

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