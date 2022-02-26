Постпред РФ при ООН опроверг информацию о гибели гражданских лиц на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Достоверных данных, свидетельствующих о гибели гражданских лиц в ходе российской спецоперации на Украине нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города, и мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

Цели российской спецоперации на Украине будут скоро выполнены, добавил Небензя.

"Мы не ведем войну с украинским народом, мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность снова решать свою судьбу в мире, сотрудничестве и добрососедстве со всеми", - отметил он.

Небензя отдельно обратился к заявлению постпреда Великобритании о том, что российская бронетехника "давит мирных жителей".

"Я видел этот репортаж сегодня. Хочу вам сообщить, что из ролика понятно, что это тяжелый гусеничный зенитный комплекс, который называется "Стрела-10", который состоит на вооружении Вооруженных сил Украины. На вооружении России таких комплексов нет, они просто устарели. Такими фейками вы пользуетесь", - заявил постпред РФ.

Небензя назвал фейком и заявление постпреда США о якобы разбомбленном на Украине детском саду.

По его словам, украинские националисты используют мирных жителей в качестве "живого щита". Небензя осудил размещение националистами позиций артиллерии и систем залпового огня в жилых кварталах.

"Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

Российский постпред возложил ответственность за происходящее на Украине на Запад, в том числе на США, которые стали авторами проекта резолюции СБ ООН по Украине.

"Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа... Ответственность лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. И ваш сегодняшний проект резолюции не что иное, как еще один ход в этой жестокой и бесчеловечной по отношению к Украине шахматной партии", - сказал дипломат.

По его словам, "как можно не упомянуть преступления укронацистов за эти восемь лет, про заживо сгоревших протестующих против Майдана в Одессе, про расстрел мирных протестующих на самом майдане неизвестными снайперами?".

"Под ваши сказки о торжестве демократии на Украине майданные власти занимались безнаказанными убийствами политических оппонентов, преследовали оппозицию, закрывали оппозиционные телеканалы... А как можно забыть о накачке Украины оружием, из которого потом убивались мирные жители на Донбассе?" - отметил Небензя.

Небензя также рассказал, что российские и украинские военные договорились о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС.

"Мы не хотим, чтобы у Украины появилась "грязная бомба", - отметил российский постпред.

Ранее Россия в Совете Безопасности ООН применила право вето против проекта резолюции, осуждающего военную операцию на Украине.

Проголосовали в поддержку проекта 11 стран, включая США и Францию. Три страны, в том числе Китай и Индия, воздержались. Россия, обладающая правом вето, проголосовала против.

Проект резолюции был подготовлен США и рядом других страны. Он осуждает "агрессию России против Украины", требует вывода сил РФ из Украины, а также отменить признание независимости республик Донбасса.