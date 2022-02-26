Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американское правительство предложило президенту Украины Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость, сообщила The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники.

"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев" в случае необходимости, однако он "до сих пор отказывался уезжать", пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".