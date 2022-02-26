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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Белый дом предложил Зеленскому помощь в эвакуации из Киева

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американское правительство предложило президенту Украины Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость, сообщила The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники.

"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев" в случае необходимости, однако он "до сих пор отказывался уезжать", пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Владимир Зеленский Джо Байден

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