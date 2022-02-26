РФ заблокировала проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением военной операции на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия в Совете Безопасности ООН применила право вето против проекта резолюции, осуждающего военную операцию на Украине.

Проголосовали в поддержку проекта 11 стран, включая США и Францию. Три страны, в том числе Китай и Индия, воздержались. Россия, обладающая правом вето, проголосовала против.

Проект резолюции был подготовлен США и рядом других страны. Он осуждает "агрессию России против Украины", требует вывода сил РФ из Украины, а также отменить признание независимости республик Донбасса.

В нем подтверждается приверженность Совбеза ООН "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ".

Россия имеет право вето в Совбезе ООН наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.