Партия польской военной помощи прибыла на Украину

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Колонна с вооружением из Польши поступила на Украину, сообщает Генеральный штаб ВС Украины, ссылаясь на заявление министра обороны Польши.

"Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак: Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям", - цитирует польского министра Генштаб ВСУ.

Как ранее сообщил в фейсбуке советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, Варшава одобрила передачу Киеву первым пакетом 60-мм минометы (100 штук) и боеприпасы к ним (1500 штук), БПЛА (8 комплектов), 152-мм кумулятивные боеприпасы, боеприпасы к автоматическим орудиями и шлемы. Выражена готовность передачи ПТРК "Javelin", автоматов "Grot".