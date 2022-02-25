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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Польша поставит Украине минометы, беспилотники и другое вооружение

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Польши одобрило поставку Украине минометов и боеприпасов к ним, беспилотники и другое вооружение.

Как сообщил в фейсбуке советник главы Офиса президента Алексей Арестович, Польша передает первым пакетом 60-мм минометы (100 штук) и боеприпасы к ним (1500 штук), БПЛА (8 комплектов), 152-мм кумулятивные боеприпасы, боеприпасы к автоматическим орудиями и шлемы, также выражена готовность передачи ПТРК "Javelin" и автоматов "Grot".

Арестович отметил, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил следующее: "Мы развертываем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений".

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Польша Украина

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