Более 47 тыс. человек из Украины пересекли границу с Польшей за минувшие сутки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Около 47,5 тыс. человек пересекли украинскую границу с Польшей "на въезд" за минувшие сутки, информирует в субботу польская пограничная служба.

"Вчера сотрудники пограничной службы на контрольно-пропускных пунктах на границе Польши с Украиной зарегистрировали 58,3 тыс. человек, из них 47,5 тыс. въехали в Польшу", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере пограничной службы.

Днем ранее границу с Польшей "на въезд" пересекли 29 тыс. украинцев.