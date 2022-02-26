В ЛНР с 18 февраля зафиксировали почти 600 обстрелов и гибель шести мирных жителей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины 595 раз обстреляли территорию Луганской народной республики за прошедшие девять суток, в результате обстрелов шесть мирных жителей погибли и четверо ранены, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Оно отмечает, что при обстрелах территории ЛНР украинские военные применяли в основном реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, а в результате обстрелов разрушено шесть домостроений, поврежден 61 дом и девять объектов гражданской инфраструктуры.

"Погибли шесть мирных граждан и четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Россия 24 февраля начала военную спецоперацию.