В ЛНР заявили о четырех обстрелах своих населенных пунктов в течение часа

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает в субботу о четырех обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в течение часа.

Уточняется, что в промежутке времени с 11:00 до 11:55 ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР. Обстрелы с украинской стороны велись с применением минометов калибра 82 и 120 мм и реактивных систем залпового огня "БМ-21", сообщили в представительстве.

Как говорится в сообщении, более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Между тем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о трех обстрелах населенных пунктов республики за последние часы.

По его данным, с 11:15 обстрелы со стороны ВСУ велись по направлению Майорск - Горловка (пос. ш-ты им. Изотова), Шумы - Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина) и Марьинка - Александровка. Всего за это время по территории ДНР было выпущено 32 боеприпаса.