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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - При поддержке российской армии силы Донецкой и Луганской народных республик значительно продвинулись вглубь украинской территории, сообщили военные РФ.

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"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 30 км и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино", - сказал он.

"Соединения и воинские части Донецкой народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 км", - сказал Конашенков.

"Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки", - добавил он.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ДНР Украина Минобороны РФ

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