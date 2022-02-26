Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - При поддержке российской армии силы Донецкой и Луганской народных республик значительно продвинулись вглубь украинской территории, сообщили военные РФ.

"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 30 км и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино", - сказал он.

"Соединения и воинские части Донецкой народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 км", - сказал Конашенков.

"Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки", - добавил он.