Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Более восьмидесяти военных Украины, сложивших оружие на острове Змеиный, прибыли в Севастополь, сообщил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников.

"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них был проработан безопасный коридор для вывода из района проведения операции. После прохождения кратковременных юридических процедур и согласования с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут направлены домой на Украину на автобусах, уточнил представитель флота.

Ясников отметил, что за медицинской помощью никто из сдавшихся не обращался, но при необходимости им ее предоставят. Кроме того, украинских военнослужащих обеспечили сухими пайками и бутилированной водой.

25 февраля Минобороны РФ сообщило, что 82 украинских военнослужащих добровольно сдались в плен российским военным в районе острова Змеиный. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях и пообещали вернуть к семьям.