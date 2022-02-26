Российские военные вошли в Мелитополь

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о входе без сопротивления в украинский город Мелитополь.

"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь",- сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, при передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих.

"Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами",- отмечают в Минобороны РФ.

Мелитополь - город на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Это второй по величине город области, население - около 150 тысяч человек.