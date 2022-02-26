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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Зеленский призвал Германию и Венгрию поддержать решение об отключении РФ от SWIFT

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Украина продолжает получать поддержку от стран Европейского Союза, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении в субботу.

"В Украину идет оборонительное оружие и оборудование. Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не планирует отключать Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом 25 февраля сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок. "Отключение от этой системы будет значить, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это звучит незначительно, не сможет сделать перевод", - пояснила тогда министр.

Украина Россия Германия Венгрия

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