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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT

Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз пока не планирует отключать Россию от международной платежной системы SWIFT, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Важно, чтобы мы приняли санкции, которые целенаправленно действовали бы на систему власти... В финансовой сфере мы приняли меры, составили список банков. В том, что касается соглашения SWIFT... отключение от этой системы будет значить, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это звучит незначительно, не сможет сделать перевод", - сказала министр журналистам.

По ее словам, даже при отключении от SWIFT политики, которые несут ответственность за украинский кризис, "будут иметь возможности, тем не менее, выполнять свои финансовые операции".

Ранее она и глава МИД Австрии Александр Шалленберг подтвердили, что Евросоюз планирует включить в санкционные списки президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. У них заморозят счета внутри ЕС.

О такой возможности сообщала газета FT со ссылкой на источники.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
SWIFT Германия Евросоюз Украина Анналена Бербок Сергей Лавров Владимир Путин

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