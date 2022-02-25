Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз пока не планирует отключать Россию от международной платежной системы SWIFT, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Важно, чтобы мы приняли санкции, которые целенаправленно действовали бы на систему власти... В финансовой сфере мы приняли меры, составили список банков. В том, что касается соглашения SWIFT... отключение от этой системы будет значить, что люди в России, если, например, у бабушки в Европе живет внучка и захочет перевести деньги, даже если это звучит незначительно, не сможет сделать перевод", - сказала министр журналистам.

По ее словам, даже при отключении от SWIFT политики, которые несут ответственность за украинский кризис, "будут иметь возможности, тем не менее, выполнять свои финансовые операции".

Ранее она и глава МИД Австрии Александр Шалленберг подтвердили, что Евросоюз планирует включить в санкционные списки президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. У них заморозят счета внутри ЕС.

О такой возможности сообщала газета FT со ссылкой на источники.