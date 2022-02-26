В ЛНР заявили о четырех обстрелах украинскими военными с начала суток

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины четыре раза с начала суток обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в субботу в Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что обстрелам с украинской стороны подверглись населенные пункты Логвиново, Кировск, Голубовское и Донецкий. При обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 120 и 82 мм и реактивных систем залпового огня "БМ-21".

Как сообщили в военном ведомстве ЛНР, в результате обстрела в направлении населенного пункта Кировск повреждена газовая труба 215 мм. Без газа остались 158 абонентов.

Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.