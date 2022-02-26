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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

В ЛНР заявили о взятии под контроль Станицы Луганской

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявляет о взятии под контроль Народной милиции ЛНР пяти населенных пунктов, в том числе Станицы Луганской, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины.

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"Сейчас под нашим контролем находятся населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино. Самое главное для нас - очень приятная новость, что наконец-то наша Станица Луганская", - сообщил Пасечник в субботу в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, продвижение войск республики в Донбассе ускорилось. "Практически мы взломали ту глубоко эшелонированную оборону, которую подготовил противник в течение восьми лет. Поэтому наше движение на сегодняшний день достаточно ускорилось", - сказал он.

Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина

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