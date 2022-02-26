Военные специалисты занялись расчисткой Северо-Крымского канала для подачи воды

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Военные специалисты начали расчистку Северо-Крымского канала, разблокированного российскими военными на территории Украины, для возобновления подачи по нему воды на полуостров, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины", - говорится в сообщении.

К работам привлечены военнослужащие и специальная техника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота (ЧФ), отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа (ЮВО), а также специалисты одного из флотских судоремонтных предприятий.

В частности, военные инженеры ЧФ направленным точечным подрывом ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым. Военнослужащие ЮВО очищают канал от деревьев и кустарников механическим способом с использованием специальной военной техники для восстановления его проектных отметок. Специалисты судоремонтного завода ЧФ привели в рабочее состояние оборудование шлюзового комплекса, в том числе заслонки, выведенные из строя украинскими радикалами, отмечается в пресс-релизе.

"По завершению работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины, будет восстановлена", - заявили в Минобороны.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды в Крым. 24 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, глава республики Сергей Аксенов поручил госкомитету по водному хозяйству и мелиорации готовить Северо-Крымский канал к приему воды. Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, выход российских войск к городу Херсон позволил разблокировать канал и восстановить подачу воды на полуостров.

Как сообщалось, значительные работы на территории Крыма по подготовке канала к приему днепровской воды не нужны, а на Украине территория поросла лесом. Глава Крыма говорил, что на подготовку понадобится две недели.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.