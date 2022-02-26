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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что мониторинг радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС ведется в штатном режиме, охрану станции обеспечивают российские десантники.

"Подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме", - сообщило Минобороны РФ.

"С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива", - заявили в Минобороны РФ.

"Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - говорится в сообщении.

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 24 февраля.

ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек.ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг станции установлена 30-километровая "зона отчуждения".

Украина Россия ЧАЭС

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