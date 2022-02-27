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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Гендиректор МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине

Гендиректор МАГАТЭ призвал обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны на Украине воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов и эксплуатацию всех ядерных объектов.

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"Безопасность и сохранность ядерных объектов и материалов на Украине ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозам", - говорится в распространенном пресс-службой МАГАТЭ заявлении Гросси.

Он отметил, что в настоящий момент атомные предприятия на Украине "работают в обычном режиме, и их ядерные материалы остаются под контролем".

"Крайне важно, чтобы эта ситуация сохранялась, а персонал предприятий по-прежнему мог выполнять свою жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса", - подчеркнул Гросси.

Ранее российские военные заявили, что мониторинг радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС ведется в штатном режиме, охрану станции обеспечивают российские десантники. Чернобыльскую АЭС российские военные взяли под контроль 24 февраля.

ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг станции установлена 30-километровая "зона отчуждения".

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина

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