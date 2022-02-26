В ЛНР сообщили о втором взрыве в городе Ровеньки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ещё один взрыв прогремел в подконтрольном Луганской народной республике городе Ровеньки, сообщает агентство "Луганский информационный центр" со ссылкой на местных жителей.

"Еще один взрыв прогремел в Ровеньках, где ранее сегодня произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщили местные жители", - говорится в сообщении агентства.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о взрыве на нефтебазе в Ровеньках, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. По предварительным данным ведомства, в результате взрыва есть пострадавшие.