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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Военные РФ обвинили батальон "Азов" в ударах по Мариуполю

Военные РФ обвинили батальон "Азов" в ударах по Мариуполю
Архивное фото
Фото: James Sprankle/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные не наносят удары по украинским городам, по Мариуполю бил украинский батальон "Азов" (запрещенная в РФ организация), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе 8 города Мариуполь. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций", - подчеркнул он.

"Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан", - заявил он.

24 февраля Конашенков сообщал, что Службой безопасности Украины проводятся постановочные видеосъемки о жертвах среди мирного населения в стране.

"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок"", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь Украина Минобороны РФ Игорь Конашенков

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