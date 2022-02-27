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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Лукашенко назвал фейками сообщения Киева о больших потерях ВС РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложными заявления Киева о больших потерях российских военных в результате действий Вооруженных сил Украины.

"Покажите, где эти трупы? Это фейки", - сказал Лукашенко в воскресенье журналистам после голосования на референдуме в Минске.

Белорусский президент также заявил, единственным выгодополучателем от ситуации вокруг Украины являются США.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что на Украине нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия.

"Там нет ни одного нашего солдата. Я вчера сказал об этом Макрону (президенту Франции - ИФ). Я ему сказал, что ни то что ни одного солдата, (...) там нет ни одного патрона белорусского", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина

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