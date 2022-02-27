Китай вывел на орбиту 22 спутника для слежения за поверхностью Земли

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китай вывел на низкую околоземную орбиту 22 спутника для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8", сообщила в воскресенье Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Ракета стартовала с космодрома Вэньчань, расположенного на острове Хайнань в 11:06 по пекинскому времени (06:06 по Москве). Через пятнадцать минут после старта все 22 спутника были успешно отправлены на намеченные орбиты.

На орбиту были выведены десять спутников дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1". Аппараты этой серии обладают инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении (до 0,75 метра) и могут получать гиперспектральные данные для наблюдения за окружающей средой и природными ресурсами.

Всего в спутниковую группировку "Цзилинь-1", по плану компании заказчика Changguang Satellite Technology, войдут 138 аппаратов. Их основная задача - постоянный мониторинг земной поверхности. На ее создание предприятию было выделено финансирование в размере около 2,4 млрд юаней (27 млрд рублей).

Помимо них на орбиту были выведены космический аппарат "Тянсянь", использующий технологию радиолокационного синтезирования апертуры для съемки Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта, а также два ДЗЗ спутника серии "Тайсин", один из которых использует ту же, что и "Тяньсянь" технологию.

Были также запущены отдельные спутники ДЗЗ: аппарат "Даюнь", нано-спутники "Циминсин" и "Тяньци-19", "XD-1", "Тяньсуан" и по два спутника серий "Хайнань" и "Вэнчань", разработанных Китайской академией наук.

Ракета-носитель "Чанчжэн-8" была разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT), дочерним предприятием CASC. По информации Национального космического управления КНР, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км полезную нагрузку массой около 4,5 тонн.

Планируется, что первая ступень двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-8" в будущем станет многоразовой благодаря технологии управления ракетной тягой, схожей с той, что используется при посадке на плавучую платформу первой ступени ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9.