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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

КНР вывела на орбиту спутник для предупреждения природных катастроф

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) L-SAR 01B в интересах министерства природных ресурсов КНР, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"27 февраля, в 7:44 по пекинскому времени (2:44 по Москве) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" стартовала на орбиту и вывела на нее L-SAR 01B. Аппарат вышел на запланированную орбиту, миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении корпорации.

Выведенный аппарат был разработан для обеспечения различных видов деятельности, в том числе геологии, предупреждения природных катастроф, картографии и ресурсной разведки.

По информации CASC, спутник будет работать в паре с L-SAR 01A, запущенным в январе этого года. Они оснащены технологией радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на различные типы орбит. По информации разработчиков, она способна выводить около 2,8 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, 4.2 тонны на низкую околоземную орбиту и 1.2 тонны на геопереходную орбиту.

Китай

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