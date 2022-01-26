Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на солнечно-синхронную орбиту спутник дистанционного зондирования земли L-SAR 01, сообщила Китайская телевизионная сеть (CCTV).

"26 января 2022 года в 7:44 по Пекинскому времени (2:44 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" стартовала со стартовой площадки центра запусков космодрома Цзюцюань и успешно вывела спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR 01 на штатную орбиту, запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении телеканала.

Спутник массой около 3,2 тонн оснащен технологией радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта. L-SAR 01 способен осуществлять дистанционное зондирование Земли в L-диапазоне, находясь на солнечно-синхронной орбите высотой около 600 км. Его основная задача - мониторинг геологической среды, предупреждение оползней и сейсмических катастроф.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на различные типы орбит. По информации разработчиков, она способна выводить около 2,8 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, 4.2 тонны на низкую околоземную орбиту и 1.2 тонны на геопереходную орбиту.

Китай Чанчжэн-4C

Новости

Bloomberg сообщил о попытках ФРГ исключить энергетический сектор из санкций против РФ

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Белый дом заявил, что Байден не собирается отправлять войска на Украину

Псаки не согласна с мнением Киева о невозможности наступления РФ на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Генсек НАТО обещает на этой неделе направить РФ предложения по безопасности

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });