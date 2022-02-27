Лукашенко призвал не толкать его на спецоперацию по защите белорусов на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что на Украине стали нападать на белорусов и угрожают республике терактами.

"Он что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Они не знают наши спецподразделения. Безумцы!" - сказал Лукашенко после голосования на референдуме в воскресенье в Минске. Он ответил на вопросы журналистов в прямом телеэфире.

"Не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть, наверное, и родственников немало, которые там живут. Они начали их избивать, травить", - заявил Лукашенко.

"Они угрожают нам террористическими актами. Подготовили там бандитов (...) и нацеливают против Белоруссии", - сказал президент республики.