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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Лукашенко заявил, что на Украине нет ни одного белорусского солдата

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни белорусских военных, ни белорусского оружия.

"Там нет ни одного нашего солдата. Я вчера сказал об этом Макрону (президенту Франции - ИФ). Я ему сказал, что ни то что ни одного солдата, (...) там нет ни одного патрона белорусского", - сказал он после голосования на референдуме в воскресенье в Минске. Глава государства ответил на вопросы журналистов в прямом телеэфире.

Как сказал Лукашенко, России это не нужно, у нее хватает сил, чтобы реализовать свои намерения.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.

Однако президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что переговоры с Россией невозможно проводить в Белоруссии, поскольку с ее территории осуществляются агрессивные действия.

Военная операция на Украине. Хроника

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Украина Белоруссия Александр Лукашенко

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