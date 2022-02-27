ЦИК Белоруссии сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся

Голосование на референдуме по Конституции Белоруссии в Минске Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Явка граждан Белоруссии на участки для голосования на 12:00 по местному времени превысила 50% и составила 52,85%. Об этом сообщил ЦИК республики.

"Лидируют Гомельская область - 58,27% и Могилевская область - 56,23%. В Брестской области проголосовали 52,12% граждан. В Витебской - 56,19%, Гродненской - 52,39%, Минской - 52,98%, в городе Минске - 44,71%", - отмечается в телеграмм-канале ЦИКа.

В бюллетени для голосования внесен только один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Белоруссия?". Референдум считается состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Всего в Белоруссии образовано 5 510 участков для голосования. Участки для голосования за рубежом не создавались из-за незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете, недостатка персонала в дипмиссиях, а также в связи с эпидемиологической обстановкой.

При ЦИК Белоруссии аккредитованы более 44 тыс. национальных наблюдателей и 131 международный наблюдатель (116 от СНГ, а также представители Центризбиркомов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Шанхайской организации сотрудничества).