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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") сбежал из-под домашнего ареста, сообщил в соцсетях советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Проверил. Подтверждаю", - написал Геращенко в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее о бегстве политика сообщали украинские СМИ со ссылкой на анонимный источник в Офисе генпрокурора Украины.

В октябре 2021 года Медведчук был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. Он также обвиняется в причастности к незаконной поставке угля с неконтролируемой Украиной части территории Донбасса. По этому делу также проходит экс-президент страны Петр Порошенко.

До того Медведчуку вменяли госизмену, покушение на разграбление нацресурсов в Крыму, разглашение гостайны российским спецслужбам и проведение подрывной деятельности против Украины.

Медведчук также находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Виктор Медведчук МВД Украина Петр Порошенко Верховная рада

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