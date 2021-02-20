Зеленский ввел санкции против Медведчука

Политик Виктор Медведчук Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Указ от 19 февраля опубликован на сайте президента.

Контролировать исполнение указа поручено секретарю СНБО Алексею Данилову.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против восьми граждан и 19 компаний. В санкционный список попали Медведчук - депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", а также его жена. Санкции будут наложены на их имущество. В СНБО объяснили, что в отношении супругов расследуется уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещается транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.

Также под санкции попали пять граждан России - Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.