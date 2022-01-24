В ГБР Украины опровергли вероятность перекрестного допроса Порошенко и Медведчука

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию о планах провести во вторник, 25 января, перекрестный допрос пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"В средствах массовой информации появились публикации о якобы перекрестном допросе Петра Порошенко и Виктора Медведчука, назначенном на 25 января по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий. Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и проводиться 25 января 2022 года не будет", - сообщается ГБР в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник адвокат Илья Новиков сообщил о запланированном в ГБР во вторник перекрестном допросе Порошенко и Медведчука. "Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ... имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал он на брифинге в понедельник.

Адвокат также сообщил, что Порошенко не будет давать показания следствию по "угольному делу" по совету защиты. "Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от какого-либо сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться", - сказал Новиков.

ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.