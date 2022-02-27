Группировка войск ЛНР при поддержке РФ продвинулась на 56 километров

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил России продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики продвинулись еще на три километра в направлении Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток". Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что "в Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принудить к продолжению сопротивления".

"Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ", - сказал он.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что с оккупированных ВСУ территорий ЛНР прибывают беженцы.

Как отметил Конашенков, в настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь.