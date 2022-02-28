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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Минобороны заявило, что Россия не начинала военные действия, она их завершает

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская Федерация не начинала военные действия на территории Донбасса, она их завершает, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - сказал Конашенков.

Военная операция на Украине. Хроника

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Жители города Львов на железнодорожном вокзале
Минобороны РФ Украина

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