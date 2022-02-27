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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В ДНР сообщили об увеличении числа освобожденных населенных пунктов до 17

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР освободили еще четыре населенных пункта в Донбассе, заявил в воскресенье представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Как он сообщил журналистам, под контроль подразделений Народной милиции республики перешли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.

По состоянию на 27 февраля, по его словам, подразделениями ДНР всего освобождено 17 населенных пунктов, ранее находившееся под контролем украинской армии в Донбассе: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное.

Он также добавил, что в настоящий момент бои идут "за освобождение населенных пунктов Бугас, Каменка и Волноваха".

При этом, по словам Басурина, с начала суток в ДНР зафиксированы 23 обстрела, один мирный житель пострадал.

Он отметил, что противник открывал огонь по территории республики "с применением реактивных систем залпового огня, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов". Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов ДНР, заявил Басурин.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Эдуард Басурин

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