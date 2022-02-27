В ДНР заявили о 15 погибших и более 30 пострадавших за 11 дней обстрелов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Почти 650 обстрелов территории Донецкой народной республики зафиксировали за 11 дней, 15 мирных жителей погибли, еще 34 пострадали, заявляет представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 11 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 643 факта ведения огня. Всего противником выпущено 7889 боеприпасов различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

По его утверждению, в результате боевых действий за указанный период погибли 15 мирных жителей, еще 34 были ранены.