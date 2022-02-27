Минздрав отправил медиков помогать эвакуированным из Донбасса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский Минздрав направил врачей и медицинских специалистов в Ростовскую, Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Орловскую области, которые принимают основной поток эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Это врачи федеральных центров, специалисты федерального центра медицины катастроф, а также врачи-ординаторы медицинских вузов Минздрава.

Заместители министра здравоохранения побывали в этих регионах.

Для повышения качества медпомощи прибывшим в страну гражданам в Минздраве создали оперативный штаб.

В медицинских учреждениях Ростовской области и пунктах временного размещения прибывших граждан побывал первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко и отметил "хорошую и слаженную работу всех служб".

В Орловской области побывал первый замминистра здравоохранения Владимир Зеленский. Прибывших размещают в пяти учреждениях региона - санаториях и лагерях - "Орловчанка", "Ветерок", "Солнышко", "Дубрава" и "Березка". На местах круглосуточно дежурят высококвалифицированные медработники, иностранные граждане обеспечены всем необходимым.

В Курской области побывал замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий. Он встретился с подопечными реабилитационого центра имени Феодосия Печерского, где находятся 35 детей, эвакуированных из Амвросиевской школы-интерната №4 ДНР. В настоящее время с детьми работают логопеды, психологи, массажисты. По словам Плутницкого, оказание медпомощи гражданам из ДНР и ЛНР в регионе организовано на высоком уровне, созданы хорошие условия для их проживания.

Также качество оказания медпомощи в Воронежской области проверил замминистра здравоохранения Олег Салагай. "На сегодня медицинская помощь в регионе оказана 340 эвакуированным, более 40 взрослых и 36 детей госпитализированы. Патологии самые разные. В основном это хронические заболевания. Помощь оказывается всем в полном объеме (...)", - сказал Салагай.

Замглавы здравоохранения Евгений Камкин совершил поездку в Белгородскую область. Он сообщил, что во всех пунктах размещения круглосуточно дежурят медработники и бригады скорой помощи. Нуждающимся бесплатно выданы лекарственные препараты, проводится регулярное ПЦР-тестирование на коронавирус. Также организована бесплатная вакцинация.

Сообщалось, что эвакуированных проверяли на коронавирус.