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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

eBay не уходит из России, но ждет задержек с поставками для россиян

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Платформа eBay сообщила, что продолжает работать для российских покупателей и продавцов, однако из-за ухудшающейся логистической ситуации предупреждает о возможных задержках импортных доставок российским пользователям.

Военная операция на Украине

"На данный момент платформа eBay продолжает операции на российском рынке, как для покупателей, так и для продавцов", - говорится в сообщении.

В eBay отмечают, что несмотря на существующие ограничения по выплатам продавцам на счета в банках, попавших в санкционные списки, выплаты в другие российские банки сохраняются (продавцам необходимо по подключить альтернативный счет).

Покупки на eBay также доступны для россиян и могут быть оплачены картами банков, не входящими в санкционный список, а также через ApplePay, GooglePay и PayPal.

"Из-за ухудшающейся логистической ситуации есть вероятность задержек по импортным доставкам российским пользователям", - предупредили в пресс-службе eBay.

Сейчас компания ведет переговоры с "Почтой России", "чтобы оценить логистические риски, и при необходимости включить программу защиты для российских продавцов".

"Почта России" 28 февраля сообщила, что переходит на доставку почтовых отправлений наземным транспортом, посокольку Европа закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

eBay Украина ApplePay GooglePay PayPal

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