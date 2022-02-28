eBay не уходит из России, но ждет задержек с поставками для россиян

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Платформа eBay сообщила, что продолжает работать для российских покупателей и продавцов, однако из-за ухудшающейся логистической ситуации предупреждает о возможных задержках импортных доставок российским пользователям.

"На данный момент платформа eBay продолжает операции на российском рынке, как для покупателей, так и для продавцов", - говорится в сообщении.

В eBay отмечают, что несмотря на существующие ограничения по выплатам продавцам на счета в банках, попавших в санкционные списки, выплаты в другие российские банки сохраняются (продавцам необходимо по подключить альтернативный счет).

Покупки на eBay также доступны для россиян и могут быть оплачены картами банков, не входящими в санкционный список, а также через ApplePay, GooglePay и PayPal.

"Из-за ухудшающейся логистической ситуации есть вероятность задержек по импортным доставкам российским пользователям", - предупредили в пресс-службе eBay.

Сейчас компания ведет переговоры с "Почтой России", "чтобы оценить логистические риски, и при необходимости включить программу защиты для российских продавцов".

"Почта России" 28 февраля сообщила, что переходит на доставку почтовых отправлений наземным транспортом, посокольку Европа закрыла воздушное пространство для российских самолетов.