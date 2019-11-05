"Росатом" собрался получить лицензию для венгерской АЭС "Пакш-2" во II половине 2021 года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует в марте 2020 года подать документы на лицензию для АЭС "Пакш-2" в Венгрии и получить ее во II полугодии 2021 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сегодня здесь на Пакше мы имеет возможность отфиксировать положение дел на станции на эту минуту. Мы прошли важнейшую точку этого года, 30 сентября заказчику сдан технический проект - basic design станции, он открывает нам путь к сдаче документов на лицензию, эта работа организована уже, идет в соответствии с планом", - сказал он.

"Следующая задача - сдать в марте всю лицензионную документацию заказчику и оказать всяческое содействие, чтобы заказчик сдал регулятору в течение июня следвующего года", - заявил Лихачев.

"В марте мы сдаем (документацию - ИФ) заказчику, в июне заказчик сдает регулятору, и 15 месяцев у регулятора есть право рассматривать эти документы. Исходя из этого, лицензию мы ожидаем во второй половине 2021 года", - пояснил он.

"Пока у нас первый важнейший этап, связанный с лицензией, он находится скорее в руках венгерского регулятора по срокам", - добавил топ-менеджер.

Глава "Росатома" также сообщил, что планирует усилить команду на АЭС "Пакш-2". "Я доволен сегодняшним уровнем взаимодействия с венгерским заказчиком, но без сомнения, мы видим резервы для того, чтобы можно было улучшить совместную работу. Мы будем усиливать свою команду проектировщиков здесь непосредственно, мы будем применять все самые передовые, но апробированные в России технические решения. Хотим двигаться влево, ускорять те события, которые на сегодняшний день прописаны в контракте", - сказал Лихачев.

Сейчас на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС.