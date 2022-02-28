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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:04

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документам, попавшим в распоряжение агентства, список лиц, "который еще не одобрен европейскими странами и который еще может измениться, включает группу миллиардеров, которых не затронули санкции в другой части света - США: Алишера Усманова, владельцев "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена". Кроме того, под санкции может попасть основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

По данным Bloomberg, в рассматриваемом перечне лиц также есть Дмитрий Песков.

В сообщении не указано, когда в ЕС планируют завершить обсуждение по этому новому списку.

В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС согласились расширить список физлиц из РФ, на которых распространяются санкционные меры за военную операцию РФ на Украине.

"Список включает российских олигархов и бизнесменов, (...) а также политические фигуры, которые играют ключевую роль (...). В нем те, кто распространяет пропаганду, и военные", - уточнил Боррель.

На прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Санкционные меры также ввели против премьер-министра России Михаила Мишустина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, главы МВД Владимира Колокольцева.

Военная операция на Украине. Хроника

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ЕС Россия Украина Алишер Усманов Михаил Фридман Петр Авен Дмитрий Песков

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